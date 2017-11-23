У справі патрульного, підозрюваного у вбивстві неповнолітнього, обрали склад суду присяжних

Голосіївський районний суд Києва обрав склад суду присяжних, який розглядатиме обвинувальний акт щодо співробітника патрульної поліції Києва Сергія Олійника, підозрюваного у вбивстві неповнолітнього під час переслідування автомобіля 7 лютого 2016 року, повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

До складу суд присяжних увійшли двоє професійних суддів, троє основних присяжних та двоє запасних, зазначили в прокуратурі. Запасні присяжні будуть долучені до розгляду справи у разі неможливості когось із основного складу виконувати обов'язки.

У прокуратурі Києва додали, що суд задовольнив клопотання державного обвинувача й продовжив Олійнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання терміном на два місяці.

Згідно з повідомленням, під час наступного судового засідання, яке заплановане на 16 січня 2018 року, прокурор почне зачитувати обвинувальний акт.

У Києві в ніч на 7 лютого 2016 року патрульні поліцейські під час переслідування порушника правил дорожнього руху відкрили вогонь по автомобілю, внаслідок чого загинув 17-річний юнак.

У поліції пояснили, що патрульні побачили молодих людей, які після вживання алкоголю сіли в автомобіль і поїхали. Через гучномовець вони почали вимагати зупинитися, але водій на це не реагував і продовжив утікати. Після приблизно 40-хвилинної погоні через усе місто поліцейські відкрили попереджувальний вогонь. Також унаслідок цього інциденту постраждав один поліцейський.

У грудні 2016 року прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Сергія Олійника за статтями про «умисне вбивство», «замах на вбивство, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб» та «перевищення службових повноважень».