Країни «Східного партнерства» прагнуть перспективи членства в ЄС, але момент непідходящий – прем’єр Люксембурга

Саміт «Східного партнерства» не є місцем для вирішення конфліктів, але країнам важливо сьогодні обмінятися думками. Про приєднання нових членів до ЄС нині не може йтися, заявив 24 листопада прем’єр-міністр Люксембургу Кзав’є Беттель, прибувши на зустріч лідерів ЄС та шести держав-учасниць ініціативи.

«Саміт «Східного партнерства» – не місце для вирішення конфліктів. Але якщо ви мене ще й просите чітко відповісти, чи має ЄС приймати нових членів завтра, то моя відповідь – «ні». Може післязавтра, але точно не завтра», – вказав люксембурзький прем’єр, додаючи, що причиною такого небажання поміж інших проблем, з якими зіштовхнулася співдружність, є й вихід Великої Британії з ЄС.

«Країни на європейському континенті бажають мати перспективу того, що вони можуть стати одного дня членами ЄС, але для цього тепер непідходящий момент», – пояснив Беттель. «Не слід забувати, що за столом з нами сьогодні є й держави, де все ще не скасована смертна кара», – додає прем’єр-міністр Люксембурга, маючи на увазі Білорусь.

П’ятий саміт «Східного партнерства» 24 листопада розпочав роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.

Для підтримки розвитку «Східного партнерства» ЄС визначив 20 ключових завдань на період до 2020 року. Ця робота, кажуть в ЄС, має здійснюватися у чотирьох сферах: зміцнення економіки, тобто економічний розвиток та розширення ринкових можливостей; ефективне державне управління, а саме зміцнення інститутів та належне управління; посилення взаємодії, зокрема, щодо енергоефективності, охорони навколишнього середовища, та боротьба з наслідками змін клімату; розвиток суспільства: підвищення мобільності та розширення міжлюдських контактів.