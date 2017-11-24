СБУ: довірену особу Рамзана Кадирова видворили до Росії

Служба безпеки України примусово повернула до Росії громадянина, який був довіреною особою глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова і збирав в Україні відомості про вихідців із Чечні, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Як повідомляє прес-служба відомства, рішення про його примусове повернення до Росії схвалили, оскільки дії іноземця загрожували національній безпеці України.

За даними СБУ, після Революції гідності чоловік покинув територію України і перебував у Грозному, а наприкінці вересня він «повернувся в Україну, використовуючи новий паспорт громадянина Росії, із зміненими установчими даними».

«Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин Росії, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чечні, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей», – йдеться у повідомленні.

Російська сторона наразі це повідомлення не коментувала.

30 жовтня на Київщині загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення». Її чоловік Адам Осмаєв вважає обстріл замахом на них обох і вбачає в ньому «російський слід».

Крім того, у вересні в центрі Києва стався вибух автомобіля «Тойота Кемрі», внаслідок вибуху загинув іноземний громадянин. Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив тоді, що загиблим є Тимур Махаурі – громадянин Грузії, «мав стійкі зв’язки з певними чеченськими колами».