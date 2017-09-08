Поліція припустила перекваліфікацію підриву авта в Києві з умисного вбивства на теракт

Національна поліція України припустила можливість перекваліфікувати підрив автомобіля в центрі Києва, внаслідок якого одна людина загинула і двоє були поранені, з умисного вбивства, вчиненого небезпечним для життя багатьох осіб способом, на терористичний акт.

Такий крок можливий після оцінки всіх наявних доказів і в разі встановлення додаткових обставин, повідомив департамент комунікації НПУ.

«Співробітники поліції проводять огляд прилеглої території та пошкодженого транспортного засобу, опитують свідків, збирають речові докази. У подальшому вилучені зібрані матеріали направлять на експертизу, за результатами якої буде ухвалене остаточне рішення щодо кваліфікації події», – мовиться в повідомленні.

Раніше у п’ятницю в центральній частині Києва була підірвана легкова автомашина, за попередніми даними, закладеним у неї вибуховим пристроєм. Унаслідок вибуху загинув чоловік, що зазнав поранень, несумісних із життям, була важко поранена жінка, також була поранена дитина, життю якої ніщо не загрожує.

Речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко заявив, що в результаті вибуху загинув іноземний громадянин. «Це відома особа в кримінальних колах, його звати Тимур Махаурі. Він – громадянин Грузії. Мав стійкі зв’язки з певними чеченськими колами. Він також цього року затримувався і притягався до відповідальності в цьому році, проте уклав угоду зі слідством – отримав умовний термін за незаконне зберігання зброї», – сказав Шевченко.

В Україні протягом останніх 14 місяців були здійснені принаймні три цілеспрямовані підриви автомобілів, унаслідок яких загинули двоє офіцерів українських спецслужб і журналіст Павло Шеремет.

27 червня в Солом’янському районі Києва стався вибух в автомобілі, внаслідок якого загинув співробітник Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковник Максим Шаповал. За даними слідчих, в автомобілі був закладений вибуховий пристрій. У МВС України повідомили, що кваліфікували вибух як теракт.

Того ж дня в Костянтинівському районі Донеччини внаслідок підриву автомобіля загинув полковник Служби безпеки України Юрій Возний, ще троє людей були поранені. Справу теж розслідують за статтею «теракт».

Білоруський, російський та український журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікувала його загибель як умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох людей.