Прокуратура: екс-керівник підприємства «Плесо» підозрюється в незаконному будівництві в Гідропарку

Колишньому керівнику київського комунального підприємства «Плесо» повідомили про підозру в незаконному будівництві в Гідропарку, повідомили в прокуратурі Києва. Ім’я чиновника правоохоронці не уточнюють.

За даними слідства, під час перебування на посаді генерального директора «Плеса» підозрюваний уклав від імені підприємства зі своєю донькою договір оренди земельної ділянки, яка розташована на Броварському проспекті в межах території Гідропарку. У прокуратурі зазначили, що земля відноситься до водоохоронної зони, на яких згідно з українським законодавством, заборонене будь-яке будівництво.

«Незважаючи на це, екс-посадовець, діючи усупереч інтересам держави та покладеним на нього обов’язкам, самовільно за відсутності дозвільних документів збудував на цій території дерев’яний будинок та господарські споруди», – заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, дії колишнього посадовця кваліфікували за статтями про «самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво» й «зловживання владою або службовим становищем».

У прокуратурі додали, що готується позовна заява про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки, а також вирішується питання про обрання колишньому директору «Плеса» запобіжного заходу.

КП «Плесо» відповідає за охорону, утримання та експлуатацію земель водного фонду Києва.