Після виступу Порошенка на саміті один із параграфів підсумкової декларації змінили – дипломати

Після небажання підіймати питання конфліктів у 5 державах-партнерах та, як повідомляють дипломатичні джерела, дуже емоційного виступу на саміті президента України Петра Порошенка, який згадав про 5 загиблих військових на Донбасі, європейські лідери змінили один із параграфів підсумкової декларації.

За даними дипломатів, європейські лідери та голови 6 країн-партнерів заявили, що «залишаються глибоко стурбованими продовженням порушень принципів міжнародного права в багатьох частинах регіону».

«Учасники саміту закликають до поновлення зусиль, спрямованих на сприяння мирному врегулюванню невирішених конфліктів в регіоні на основі принципів та норм міжнародного права. Розв'язання конфліктів, зміцнення довіри та добросусідських відносин мають важливе значення для економічного та соціального розвитку та співробітництва. Учасники зустрічі на вищому рівні вітають зусилля та посилену роль ЄС у врегулюванні конфліктів та зміцненні довіри в рамках або на підтримку існуючих узгоджених форматів та процедур переговорів, зокрема, за наявності належної присутності на місцях», – йдеться в документі.

Як зазначають джерела наближені до саміту, український лідер застеріг щодо гібридних загроз, згадавши про втручання Росії у внутрішні справи Іспанії, Британії, Франції, Нідерландів і Німеччини.

Цитуючи Порошенка, дипломати кажуть, що він заявив, що не слід розглядати «Східне партнерство» як гальмо на шляху до членства у ЄС.

«Енергетичний, митний та цифровий союзи – це правильні цілі для України», – цитують дипломати Петра Порошенка.

П’ятий саміт «Східного партнерства» 24 листопада розпочав роботу в Брюсселі. Ініціатива «Східного партнерства» включає Азербайджан, Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову та Україну. Голови держав та урядів 28 країн-членів ЄС та шести країн-партнерів мають на меті оцінити результати, досягнуті з моменту проведення останнього саміту в Ризі 2015 року, розглянути вигоди, які отримали громадяни шести країн-учасниць «Східного партнерства», а також обговорити майбутню співпрацю.