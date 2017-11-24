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24 Листопад 2017, Київ 18:29
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Саміт «Східного партнерства»: чого досягла Україна в євроінтеграції

Саміт «Східного партнерства»: чого досягла Україна в євроінтеграції
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Європейські лідери у декларації саміту «Східного партнерства» закликали до мирного врегулювання невирішених конфліктів в регіоні. У документі також є пункт щодо європейських прагнень країн-партнерів – визнаються європейські прагнення та європейський вибір зацікавлених партнерів, як зазначено в Угодах про асоціацію. Очікування від саміту та його результати у програмі «Ваша Свобода» обговорювали професор політології НаУКМА Олексій Гарань і старший аналітик центру «Нова Європа» Леонід Літра.

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