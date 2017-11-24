Чеський суд дозволив екстрадицію до США підозрюваного в хакерстві росіянина

Суд у Чехії дозволив екстрадицію підозрюваного в хакерстві росіянина Євгена Нікуліна до Сполучених Штатів.

У США Нікуліна звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США й спростовував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина схвалить міністр юстиції Чехії.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.