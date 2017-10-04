Греція підтримала запит США про екстрадицію хакера з Росії

Суд у Греції схвалив запит США про екстрадицію громадянина Росії, підозрюваного в кіберзлочинності.

Як вирішила колегія суддів у суді в місті Салоніки, 38-річного Олександра Вінника можна видати до США, де його звинувачують у створенні схеми відмивання коштів на суму в 4 мільярди доларів із використанням віртуальної валюти біткойна.

Це рішення може бути оскаржене.

Крім того, за видачу Вінника змагається також його батьківщина Росія. Цю можливість суд у Греції має розглянути окремо. Захист Вінника вже заявив, що в разі рішення видати його до Росії такий крок оскаржувати не будуть.

У Росії засудили нинішнє рішення грецького суду. Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, Москва виступає рішуче проти видачі російських громадян до інших країн.

Вінника арештували у Греції в липні цього року, коли він приїхав туди на відпочинок.

Ця судова ухвала стала вже другим за два дні ударом для Росії, яка останнім часом намагалася й намагається в цілій низці судів у Європі домогтися зупинення видачі до США кількох громадян країни, що їх Вашингтон звинувачує в хакерстві чи інших різновидах кіберзлочинності.

Попереднього дня, 3 жовтня, суд в Іспанії схвалив екстрадицію до США громадянина Росії Петра Левашова. Його там звинувачують у зв’язку зі створенням масової мережі комп’ютерних «ботів», що протягом багатьох років розсилали мільйони спам-листів, у шахрайстві, викраденні особистих даних, що потягнуло тяжкі наслідки, та в інших злочинах. Це рішення теж іще може бути оскаржене. Левашова затримали в Барселоні у квітні, коли він приїхав туди з родиною на відпочинок.

Росія вже не раз скаржилася на затримання її громадян за кордоном на запити США, звинувачуючи Вашингтон у «викраденнях» цих людей.

У Чехії росіянин Євген Нікулін чекає на рішення чеських посадовців Міністерства юстиції про те, чи видадуть його США, чи до Росії для суду за схожими звинуваченнями, пов’язаними з комп’ютерними злочинами.

Іще один росіянин Роман Селезньов, який уже перебуває під судом у США, раніше цього місяця визнав себе винним в участі у схемі кіберкрадіжок, за якою, за даними американських правоохоронців, завдяки здобутій інформації про кредитні картки було викрадено 50 мільйонів доларів. Його затримали, коли він намагався в’їхати на Мальдиви на відпочинок, 2014 року.

США почали особливо активно переслідувати підозрюваних хакерів та інших кіберзлочинців із Росії й інших країн кілька років тому. Спецслужби США пов’язують декого з росіян із політично мотивованою кіберзлочинністю, можливо, здійснюваною на вказівку спецслужб Росії.