Лукашенко заявив, що обговорював з Порошенком справу затриманого у Мінську журналіста Шаройка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що обговорював з президентом України Петром Порошенком справу затриманого у Мінську українського журналіста Павла Шаройка, повідомляє державне інформаційне агенство Білорусі «БелТа». Згідно з повідомленням, зустріч білоруського та українського президентів відбулася 2 листопада в Об’єднаних Арабських Еміратах.

«Він (Порошенко – ​ред.) мені поставив це питання. І я йому відповів фактами. Я йому зізнався, що з першого до останнього дня операції з нейтралізації шпигунської мережі був в курсі», – цитує агенція слова Лукашенка.

Повідомляється, що білоруський президент на зустрічі з Петром Порошенком «домовився» не надавати справі розголосу, але «українська сторона її порушила».

«Вони зчинили ґвалт, все було виплеснуто в засоби масової інформації. Що мені залишалося робити? Я скасував своє рішення і сказав викласти деякі факти в ЗМІ, щоб люди розуміли, що ми не нагнітаємо ситуацію у відносинах з Україною. І ми показали – ця людина зізналася, де працювала, як працювала. Є багато додаткових матеріалів. Не знаю, навіщо потрібен був цей скандал. Але вони порушили нашу домовленість», – сказав Лукашенко.

В Адміністрації президента України поки не коментували ці заяви президента Білорусі. Радіо Свобода надіслало запит в президентську адміністрацію з проханням прокоментувати, чи дійсно відбулася така зустріч двох президентів, і чи запевняв президент України Петро Порошенко свого білоруського колегу, що справі затриманого в Мінську українського журналіста Павла Шаройка не буде надано розголосу.

25 жовтня в Мінську після проведення в помешканні обшуку органи білоруського КДБ затримали власного кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка за звинуваченням у «шпигунстві».

Комітет державної безпеки Білорусі заявив, що Павло Шаройко нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували цю інформацію, зазначивши, що раніше Шаройко працював на посаді начальника прес-служби розвідки, однак у 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.