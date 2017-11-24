Вірменія підписала угоду про партнерство з ЄС

Вірменія підписала з Європейським союзом Всебічну й посилену угоду про партнерство.

«Ця угода є першою такого роду. Вона укладається з країною, яка є також членом Євразійського економічного союзу», – заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні, додавши, що «тепер дуже важливо буде імплементувати угоду».

Міністр закордонних справ Вірменії Едвард Налбандян заявив, що Єреван «прагне подальшого розвитку та зміцнення всебічного співробітництва з ЄС у всіх сферах, що мають взаємний інтерес на основі цієї угоди».

Посадовці в Брюсселі та Єревані підкреслили, що ця угода не зачіпає відносин Вірменії та Росії, яка очолює Євразійський економічний союз.

Вірменія раніше обговорювала укладення договору, подібного до угод про асоціацію з ЄС. Проте президент Вірменії Серж Сарґсян відмовився від угоди у 2013 році під тиском Росії, а Вірменія пізніше приєдналася до Євразійського економічного союзу, очолюваного Москвою. Сарґсян розповів Радіо Свобода, що немає жодної суперечності між партнерством Єревана з ЄС та його членством у очолюваному Росією об’єднанні.