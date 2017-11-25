Штаб: двоє бійців, які вважалися загиблими біля Кримського, вийшли з-під обстрілів

У штабі АТО заявляють, що двоє українських військовослужбовців, які 24 листопада вважалися загиблими під час бойового зіткнення біля Кримського, вийшли з-під обстрілів і повернулися до своїх підрозділів.

Як повідомляє прес-центр штабу, за минулу добу у зоні бойових дій на Донбасі зафіксували 17 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

За даними штабу, на луганському напрямку проросійські бойовики порушували Мінські угоди на Світлодарській дузі – зі 120-міліметрових мінометів обстріляли опорні пункти ЗСУ неподалік Новолуганського, а із мінометів, гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї обстрілювали позиції військових біля Луганського.

На донецькому напрямку, за даними прес-центру, сепаратисти із 82-міліметрових мінометів обстрілювали позиції українських військових біля Пісків, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля Авдіївки і шахти Бутівка.

24 листопада у штабі АТО повідомляли, що у бою, який 23 листопада вісім годин тривав поблизу села Кримського на Луганщині, загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових у 25 порушень режиму тиші, а в угрупованні «ЛНР» – у восьми порушеннях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.