Намет протестувальників згорів біля Верховної Ради, ніхто не постраждав – поліція

Київська поліція повідомляє, що в Маріїнському парку поблизу будівлі Верховної Ради України згорів один зі встановлених там наметів протестувальників. За повідомленням, при цьому ніхто не постраждав.

За попередньою інформацією рятувальників, намет загорівся від встановленої там буржуйки.

«О 9:40 правоохоронці помітили задимлення у наметовому містечку біля Верховної Ради України. І поліцейські, і рятувальники, які перебували на чергуванні, відразу кинулися туди, а відтак загасили намет, який горів», – йдеться в повідомленні.

Намети поблизу будівлі Верховної Ради в Києві встановили понад місяць тому прихильники лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Група прихильників Саакашвілі досі перебуває біля парламенту України, висуваючи до влади низку вимог, зокрема, скасувати недоторканність депутатів, створити антикорупційний суд й ухвалити новий закон про парламентські вибори.