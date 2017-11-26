Відставка Плотницького не вплине на обмін полоненими – в.о. голови «ЛНР»

Новий ватажок підтримуваного Росією угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник заявляє, що відставка його попередника, Ігоря Плотницького, не вплине на ситуацію з обміном полоненими на Донбасі.

«Процес триває… У понеділок мені буде надано список, мною затверджений ... І, природно, ми виконуємо Мінські угоди, здійснимо обмін так, як про це йдеться», – цитують заяву Пасічника від 25 листопада сепаратистські ресурси.

24 листопада сепаратистські сайти повідомили, що ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницький подав у відставку «за станом здоров’я» і тепер буде представником угруповання «ЛНР» на переговорах у Мінську. Згідно з повідомленнями, в.о. голови «ЛНР» стає Леонід Пасічник.

Останніми днями в Луганську розгортався конфлікт між ватажком угруповання «ЛНР» Ігорем Плотницьким і так званим «міністром внутрішніх справ» у цьому угрупованні Ігорем Корнетом. Відправлений Плотницьким у відставку Корнет вийшов з-під контролю, його озброєні люди контролювали центр міста. 22 листопада Ігор Плотницький звинуватив Ігоря Корнета у спробі «державного перевороту». Ввечері 24 листопада ресурси луганських бойовиків повідомили, що адмінбудівлі розблоковано. Наповнення міста озброєними людьми і технікою вони назвали «спільними з «ДНР» навчаннями», які «завершено».

24 листопада представниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що підтримувані Росією бойовики утримують 162 українців на Донбасі.

Сепаратисти вимагають звільнення кількох сотень людей.

Мінські угоди, серед іншого, передбачають обмін заручниками. Такий обмін вже не відбувався майже рік.