Затриманих добровольців руху «Визволення» везуть до слідчого в Маріуполь – Соболєв

Затриманих у Києві та Житомирській області 26 листопада бійців добровольчих батальйонів «Донбас» і ОУН Анатолія Виногродського і Леоніда Литвиненка везуть до слідчого донецької поліції в Маріуполь. Про це повідомив народний депутат Єгор Соболєв на своїй сторінці у Facebook.

«Обох захоплених наших добровольців везуть до Маріуполя. І другого командира «Донбасу» Анатолія Виногродського (позивний «Гал»), якого взяли в Києві; і командира роти добровольчого батальйону ОУН Леоніда Литвиненка (позивний «Бек»), якого захопили у Новограді-Волинському», – написав нардеп у соцмережі. За його словами, обом інкримінують якийсь напад у Кіровоградській області. «Але везуть перевіреним маршрутом – до слідчого донецької поліції Артема Подвига. Він сьогодні домігся арешту закритим судом у Маріуполі Олександра Новікова, ветерана «Донбасу» з позивним «Хаммер», – констатував Соболєв.

Національна поліція повідомляла, не називаючи імен, про затримання двох колишніх добровольців у Києві та на Житомирщині. За даними поліції, їм раніше оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу влітку цього року на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

Раніше стало відомо, що ще одного активіста руху «Визволення» Олександра Новікова Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляється, його затримання відбулося у п’ятницю у Києві. Судовий розгляд у цій справі відбувається закрито. Як зазначають у поліції, це відбувається на прохання потерпілого.

Представники руху «Визволення» називають цю справу сфабрикованою.