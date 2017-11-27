Затриманому в Білорусі українському журналістові висунули звинувачення

Громадянину України Павлові Шаройку, затриманому в Білорусі 25 жовтня, висунули звинувачення за статтею «шпигунство», повідомив агентству БелаПАН офіційний представник білоруського КДБ Дмитро Побяржин.

Акредитований у Білорусі кореспондент Українського радіо Павло Шаройко був затриманий співробітниками КДБ 25 жовтня. Тоді ж було проведено обшук у квартирі, яку він винаймає. Відомо про це стало лише три тижні по тому, 17 листопада.

20 листопада представник КДБ Дмитро Побяржин повідомив, що Шаройко начебто визнав, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України і працював в Білорусі під прикриттям журналіста.

Павла Шаройка КДБ Білорусі вважає винним у «створенні агентурної мережі» в Білорусі, проти нього порушили кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві, за якою йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.

Офіційні ЗМІ Білорусі також стверджують, що Шаройко працював під керівництвом українського дипломата, видвореного з Білорусі, і що їхнім завданням начебто було вивчати діяльність уряду Білорусі, МЗС, російського посольства і російських військових об’єктів, «заводити і розвивати знайомства, починати або продовжувати отримання інформації від них».

24 листопада президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що особисто обговорював справу затриманого Шаройка з президентом України Петром Порошенком і була домовленість її вирішення без оприлюднення інформації, але українська сторона цю домовленість порушила. В Адміністрації президента цю заяву не коментували. Радіо Свобода направила туди відповідний запит.

Міністерство оборони України й Українське радіо заперечили інформацію, оприлюднену КДБ.