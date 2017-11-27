Українська сторона в Мінську зверне увагу на «необачного» спостерігача ОБСЄ – Геращенко

Українська сторона на зустрічі в Мінську зверне увагу тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі на випадок, коли спостерігач місії ОБСЄ вітався з бойовиком підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», заявляє член гуманітарної підгрупи ТКГ, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

«Українська сторона на ТКГ в Мінську, звичайно, вчергове зверне увагу на «необачного» спостерігача. Україна неодноразово звертала увагу на склад місії, наполягаючи на зменшенні там росіян. І ми твердо стоятимемо на позиції, що росіян взагалі не може бути в миротворчій місії ООН», – написала Геращенко у Facebook.

За її словами, поведінка спостерігача СММ ОБСЄ, який, «як із рідними, вітався з бойовиками» – це «ніяка не необачність, а позиція цього спостерігача».

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ назвали «мимовільним» жест спостерігача, який під час передачі тіл українських військовослужбовців «віддав честь» одному з бойовиків, але пообіцяли провести «внутрішню роботу», щоб така «необачність» більше не повторилася.

У Міністерстві оборони України наголосили на тому, що поведінка членів спостережної місії ОБСЄ на Донбасі має бути нейтральною до обох сторін конфлікту.