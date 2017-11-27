Неповнолітньому сину народного депутата Попова повідомили про підозру – прокуратура

Двом підліткам повідомили про підозру в «розбої» після нападу на магазин в Оболонському районі Києва, повідомили в столичній прокуратурі.

Згідно з повідомленням, хлопці віком 14 та 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень. Після цього їх затримали.

Правоохоронці підготували клопотання про обрання юнакам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У прокуратурі не називають імен підозрюваних, проте ЗМІ повідомляли, що одним з нападників виявився син народного депутата з фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступника голови комітету Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції Ігоря Попова.

Сам депутат на своїй сторінці в Facebook заявив, що його син «потрапив у погану компанію і здійснив серйозне правопорушення», та попросив вибачення.