У Google заявили, що не змінять порядок ранжування сайтів

Google не змінить порядок ранжування сайтів, йдеться у відповіді компанії на запит Російської Федеральної служби з нагляду в сфері зв’язку, інформаційних технологій та масових комунікацій («Роскомнагляду»).

Раніше в листопаді Ерік Шмідт, голова компанії Alphabet, до якої входить Google, заявив про роботу над «деранжуванням» російських державних ЗМІ «Спутнік» і RT (раніше – Russia Today).

«Пан Шмідт мав на увазі постійні зусилля компанії Google щодо поліпшення якості пошуку. Ми не змінюємо наш алгоритм пошуку для переобліку окремих сайтів», – заявив віце-президент Google Ніклас Лундблад у відповідь на запит «Роскомнагляду».

Заступник керівника «Роскомнагляду» Вадим Субботін, зі свого боку, заявив, що відомство «позитивно відреагувало на відповідь Google».

Після слів Шмідта у «Роскомнагляді» вимагали від Google пояснити термін «ранжування» щодо новин сайтів RT і «Спутнік», а також заявляли, що готують контрзаходи проти Google.