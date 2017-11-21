Google працює над «деранжуванням» публікацій RT та Sputnik – директор Alphabet

Google намагається розробити алгоритм, який знизить ранжування публікацій у пошуковій системі російських державних засобів масової інформації RT та агентства «Спутнік», заявив Ерік Шмідт, голова ради директорів компанії Alphabet, до якої входить Google.

«Ми працюємо над виявленням подібного сценарію й деранжуванням цих сайтів… Здебільшого йдеться про Russia Today (колишня назва RT – ред.) і «Спутнік». Ми добре це розуміємо, і ми намагаємось розробити систему, яка б запобігла цьому», – сказав Шмідт 18 листопада під час безпекового форуму Halifax у Канаді.

Він уточнив, що Google не має наміру блокувати сайти RT і Sputnik.

«Ми не хочемо блокувати ці сайти. Це не той спосіб, у який ми працюємо. Я категорично не підтримую цензуру. Я виступаю за ранжування. Це те, що ми робимо», – додав Шмідт.

Російська телекомпанія RT, що працює у США, як і російське державне агентство новин «Спутнік», були названі у звіті американських спецслужб як активні учасники кампанії втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року (спецслужби США вважають це втручання доведеним, розслідування, що тривають у США, виявляють усе нові факти такого втручання, Москва ж далі продовжує заперечувати його) і як «прислужники корумпованої політичної еліти» в Росії.

У жовтні 2017 року в США щоденник The Washington Post повідомив, що компанія Google уперше викрила свідчення того, що працівники спецслужб Росії використовували платформи цієї компанії для втручання у президентські вибори 2016 року.