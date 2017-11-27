Росія: у Москві попрощалися з оперним співаком Хворостовським

У Москві попрощалися з російським оперним співаком Дмитром Хворостовським, який помер минулого тижня від раку.

Церемонія відбулася в Концертному залі імені Петра Ілліча Чайковського. На ній були присутні знаменитості та посадовці, включно з головою Ради федерації Росії Валентиною Матвієнко, лідером Комуністичної партії Росії Геннадієм Зюгановим, віце-прем’єром Ольгою Голодець, генеральним директором Большого театру Володимиром Уріним, віолончелістом Володимиром Співаковим та музичним композитором і продюсером Ігорем Крутим.

Згідно з бажанням Хворостовського, частину праху співака заховають на московському Новодівочому цвинтарі, а частину – у його рідному Красноярську.

Хворостовський помер 22 листопада у віці 55 років у Лондоні. У червні 2015 року у співака діагностували пухлину мозку. Він пройшов кілька курсів хіміотерапії в одному з онкологічних центрів Лондона, після чого повернувся на сцену.

У кінці 2016 року його здоров’я погіршився. Останній публічний виступ він мав на концерті «Дмитро і друзі» на австрійському фестивалі Grafenegg у червні.

Віденська державна опера того місяця оголосила, що він скасував всі майбутні виступи.

Хворостовський, який народився в Красноярську в жовтні 1962 року, записав більше ніж 40 дисків.