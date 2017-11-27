У русі «Визволення» заявили про арешт свого активіста Литвиненка

Жовтневий суд Маріуполя заарештував на два місяці колишнього бійця батальйону ОУН, активіста руху «Визволення» Леоніда Литвиненка (позивний «Бек»), повідомляє рух на своїй сторінці у Facebook.

Про затримання Литвиненка і ще одного активіста руху «Визволення», колишнього бійця добровольчого батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського (позивний «Гал») стало відомо 26 листопада.

Національна поліція України, не називаючи імен, заявила про затримання двох колишніх добровольців у Києві й на Житомирщині. За даними поліції, їм раніше оголосили про підозру у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

У русі «Визволення» затримання назвали «викраденням».

Крім того, 26 листопада стало відомо, що ще одного активіста руху Олександра Новікова Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляється, його затримали 24 листопада в Києві за підозрою у викраденні і катування людини. Представники руху «Визволення» назвали цю справу сфабрикованою.