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29 Листопад 2017, Київ 17:13
Новини | Міжнародні

ЗМІ: колишній боснійський командир Праляк помер після того, як, ймовірно, випив отруту в Гаазькому трибуналі

Cлободан Праляк п’є невідому рідину, яку називає «отрутою», 29 листопада 2017 року

Хорватське державне телебачення повідомило, що колишній командир сил боснійських хорватів Слободан Праляк помер після того, як, ймовірно, випив отруту під час засідання Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії в Гаазі.

Поліція Нідерландів відмовилися коментувати інформацію.

Раніше сьогодні трибунал припинив розгляд апеляцій в справі злочинів під час війни в Боснії в 1992–1995 роках після того, як 72-річний Праляк випив невідому рідину з маленької пляшки чи флакону. Він заявив, що вжив отруту.

Перед цим суд підтвердив 20-річний вирок для Праляка. У 2013 році його визнали винним у наказі зруйнувати міст 16-го століття в місті Мостар в листопаді 1993 року, який став символом руйнування Боснії у війні. Пізніше його відбудували.

Під час першого судового розгляду судді заявили, що знищення мосту «спричинило непропорційну шкоду цивільному населенню боснійських мусульман».

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