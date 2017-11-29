ЗМІ: колишній боснійський командир Праляк помер після того, як, ймовірно, випив отруту в Гаазькому трибуналі

Хорватське державне телебачення повідомило, що колишній командир сил боснійських хорватів Слободан Праляк помер після того, як, ймовірно, випив отруту під час засідання Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії в Гаазі.

Поліція Нідерландів відмовилися коментувати інформацію.

Раніше сьогодні трибунал припинив розгляд апеляцій в справі злочинів під час війни в Боснії в 1992–1995 роках після того, як 72-річний Праляк випив невідому рідину з маленької пляшки чи флакону. Він заявив, що вжив отруту.

Перед цим суд підтвердив 20-річний вирок для Праляка. У 2013 році його визнали винним у наказі зруйнувати міст 16-го століття в місті Мостар в листопаді 1993 року, який став символом руйнування Боснії у війні. Пізніше його відбудували.

Під час першого судового розгляду судді заявили, що знищення мосту «спричинило непропорційну шкоду цивільному населенню боснійських мусульман».