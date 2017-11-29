Прем’єр Хорватії підтвердив смерть боснійського екс-командира Праляка

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович підтвердив смерть колишнього командира сил боснійських хорватів Слободана Праляка, який 29 листопада на засіданні Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії заявив, що випив отруту.

Раніше про смерть Праляка повідомляло хорватське державне телебачення.

На прес-конференції 29 листопада Пленкович заявив, що «ми всі, на жаль, стали свідками акту, яким він (Праляк – ред.) забрав своє життя». Прем’єр також висловив співчуття сім’ї померлого.

Речник Гаазького трибуналу Ненад Ґольчевський повідомив, що 72-річний Праляк помер у лікарні неподалік суду, попри намагання його врятувати.

Інформації про те, яку саме рідину випив Праляк, наразі немає.

Раніше сьогодні Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі припинив розгляд апеляцій у справі злочинів під час війни в Боснії в 1992–1995 роках після того, як Праляк випив невідому рідину з маленької пляшки чи флакону. Він заявив, що вжив отруту. При цьому Праляк сказав, що «не є воєнним злочинцем».

Перед цим суд підтвердив 20-річний вирок для колишнього командира. У 2013 році його визнали винним у наказі зруйнувати міст 16-го століття в місті Мостарі в листопаді 1993 року, який став символом руйнування Боснії у війні. Пізніше його відбудували.

Під час першого судового розгляду судді заявили, що знищення мосту «спричинило непропорційну шкоду цивільному населенню боснійських мусульман».