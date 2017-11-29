Уряд Чехії подав у відставку

Кабінет міністрів Чехії подав у відставку. Оголошення зробили на засіданні уряду 29 листопада. Таким чином закінчується робота коаліційного уряду, у складі якого працювали члени партії соціальних демократів, політичного руху ANO і партії християнських демократів. Голова уряду Богуслав Соботка був 11-им прем’єр-міністром в історії Чехії.

Як повідомляють чеські ЗМІ, рішення уряду про відставку вже було направлене до канцелярії президента Чехії Мілоша Земана. «Пан президент планує прийняти відставку уряду Богуслава Соботки у вівторок, 5 грудня», – повідомив речник президента Їржі Овчачек.

Передбачається що новий уряд буде призначений вже 13 грудня, його має очолити Андрей Бабіш – мільярдер, другий найбагатший громадяни Чехії, засновник і лідер політичного руху ANO, який здобув перемогу у парламентських виборах.

«14 і 15 грудня засідатиме Рада Європи, а це дуже важливо, через те я попросив президента прискорити термін призначення нового уряду», – заявив Андрей Бабіш, пояснюючи причини поспіху з призначенням нового складу уряду.

Уряд Чехії обирається терміном на чотири роки. Кабінет міністрів останнього прем’єра Богуслава Соботки був призначений 29 січня 2014 року.