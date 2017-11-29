Поліція: 4 затриманих під МВС активістів відпустили після складення адмінпротоколу

Поліція Києва заявляє, що відпустила чотирьох активістів, затриманих біля будівлі Міністерства внутрішніх справ України, після складення адміністративних протоколів за статтею «дрібне хуліганство».

У поліції заявили, що затримали цих осіб, коли вони намагалися запалити військову димову шашку і застосували піротехніку під час акції протесту біля МВС у Києві ввечері 29 листопада.

«Правоохоронці супроводили колону із майдану Незалежності до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Там активісти застосували піротехніку. Окрім того, кілька осіб намагалися підпалити військову димову шашку. Тож поліцейські припинили правопорушення. У результаті затримали чотирьох осіб, їх доставили до управління поліції для надання пояснень, встановлення всіх обставин події і складання адміністративних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що запросили організатора заходу для встановлення причин порушення порядку проведення акції.

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України в Києві 29 листопада відбулися сутички між протестувальниками і правоохоронцями.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, близько тисячі правоохоронців перекрили перехрестя біля МВС і почали відтісняти протестувальників. Ті, зі свого боку, запалили димові шашки, кидали в бік поліцейських піротехнічні засоби й сніг, а також використовували нецензурну лексику.

Протестувальники вимагали звільнення добровольців, зокрема колишнього командира добровольчого батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського, якого 27 листопада арештували за підозрою у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини. Також мітингувальники закликали розслідувати злочини часів Євромайдану.

​У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.