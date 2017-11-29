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29 Листопад 2017, Київ 21:42
Відео

Сутичка протестувальників та поліції під МВС (відео)

Сутичка протестувальників та поліції під МВС (відео)
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0:01:42
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Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України в Києві відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Унаслідок зіткнень затримали щонайменше двох людей, у мітингарів забрали намет. Близько тисячі правоохоронців перекрили перехрестя біля Міністерства внутрішніх справ й почали відтісняти протестувальників. Ті, зі свого боку, запалили димові шашки, кидали в бік поліцейських піротехнічні засоби й сніг, а також використовували нецензурну лексику. Протестувальники вимагали звільнення добровольців, зокрема колишнього командира добровольчого батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського, якого 27 листопада арештували за підозрою у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини. Також мітингувальники закликали розслідувати злочини часів Євромайдану.

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