Депутат Попов «проведе виховну роботу» з сином, якого взяли під домашній арешт

Оболонський суд Києва обрав запобіжний захід для Богдана Попова – сина народного депутата від Радикальної партії Ігоря Попова. Він перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом і носитиме електронний браслет. Богдану Попову інкримінують розбій, а от під статтю про незаконне поводження зі зброєю він не підпадає через вік. Його батько-депутат шкодує, що мало часу приділяв вихованню сина, і обіцяє «провести виховну роботу».

Богдан Попов – ще дуже молодий, і тому адвокати наводять суду «дуже багато пом’якшувальних обставин», сказав перед засіданням батько правопорушника Ігор Попов.

Проте слідство навряд чи буде дуже довгим, адже Богдан згоден, що винен, каже він.

«Він визнав підозру, яку йому оголосили», – сказав парламентар.

Депутат розповів, що був присутнім під час недовгого допиту Богдана. Підліток, якого днями впіймали на збройному пограбуванні продуктового магазину в Києві, співпрацюватиме зі слідством і не ховатиметься від правосуддя.

За словами батька, хлопець пояснив скоєне тим, що хотів самоствердитись – скоїв розбій «на спір». Проте це не повинно бути виправданням, адже він не мав справжньої потреби в грошах, сказав депутат.

Батько підтвердив, що Богданові дісталось при затриманні.

«Можливо, це не дуже законно, але це справедливо. Претензій ми не маємо», – сказав депутат.

Водночас поки невідомо, чи має Богдан Попов та його співучасник стосунок до п’яти аналогічних злочинів, скоєних на Оболоні. Хоч вони схожі на складені фотороботи, саме слідство перевірятиме обставини, сказав депутат.

Запобіжний захід – домашній арешт

Суд вирішив обирати Богданові запобіжний захід у закритому режимі, зважаючи на його вік. Хлопця завели в скляний бокс на час засідання, в залі були обоє його батьків, двоє адвокатів та двоє прокурорів.

Адвокати затриманого просили для нього тримання під домашнім арештом із обов’язковим носінням електронного браслета. Ігор Попов також обіцяв компенсувати постраждалим матеріальні збитки і моральну шкоду.

Прокурори просили тримання під вартою без права внесення застави.

Зрештою, суд пристав на пропозицію адвокатів.

«Застосувати до Попова Богдана Ігоровича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на термін два місяці – до 29 січня 2018 року включно», – виголосила рішення суддя.

Богдану Попову, таким чином, заборонено залишати домівку. Він має прибувати на виклики прокурорів та суддів. Про необхідність носити браслет суддя не сказала. У залі суду його звільнили й доправили додому.

«Це максимальний запобіжний захід у цьому випадку, з урахуванням віку малолітнього правопорушника і ступені тяжкості скоєного ним правопорушення», – написав у Facebook член колегії МВС Антон Геращенко.

Попереду на Богдана чекає вирок суду.

Що загрожує 14-річному сину Попова?

Ще до засідання адвокати коментували: до Попова-молодшого та його поплічника не застосовуватиметься стаття 263 Кримінального кодексу України «Про незаконне володіння зброєю» через їхній юний вік. Кримінальна відповідальність за незаконний пістолет, яким погрожував Богдан у магазині, настає з 16 років.

А от під частину 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій» вони цілком підпадають. Це одна з найбільш тяжких статей кодексу, покарання за яку передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Чи є політика у цій справі?

Ігор Попов закликав не шукати політики у цій справі. Проте саме те, що він є парламентарем, і прикувало до справи стільки уваги.

Проте, на думку політтехнолога Сергія Гайдая, депутат Попов у складній ситуації повів себе максимально коректно і правильно з точки зору захисту іміджу.

У Facebook він першим повідомив про те, що син скоїв злочин, і визнав, що в цьому була і його провина як батька, каже Гайдай.

«Це найбільш ефективний і правильний шлях. Тому мені здається, що він вийде гідно з цієї ситуації», – сказав політтехнолог.

Богдану Попову обрали тримання під домашнім арештом. Радіо Свобода поцікавилось в адвоката Олександра Лисака: чи було б іншим рішення суду, якби на місці сина депутата був простий хлопець без зв’язків?

Трактувати логіку суду складно, адже засідання було закритим, каже адвокат. Виносячи рішення, аналізується низка факторів: тяжкість кримінального правопорушення, обґрунтованість підозри і наявність ризиків, каже Лисак.

«Якщо, виняток, ризиків немає – є підозра або підозра необґрунтована і є ризики, то запобіжний захід взагалі не обирається», – говорить адвокат.

Іншими словами, слідчий зміг довести обґрунтованість підозри або наявність ризиків. Інакше Богдану Попову могли взагалі не обрати запобіжний захід, пояснює адвокат.

А от те, слідчі дії перевіряють, чи хлопець причетний до п’яти аналогічних злочинів, не могло вплинути на обрання запобіжного заходу, говорить юрист.

«Виключно в межах висунутої підозри буде обиратись запобіжний захід», – додає Лисак.

28 листопада хлопці віком 14 і 15 років, погрожуючи зброєю, заволоділи грошовими коштами магазину в сумі 2500 гривень, після цього їх затримали. Одним із них був син депутата Радикальної партії Богдан Попов.