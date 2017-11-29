Під МВС відбулися сутички між протестувальниками й правоохоронцями

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ України в Києві відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, передає кореспондент Радіо Свобода з місця подій.

За його словами, унаслідок зіткнень затримали щонайменше двох людей, у мітингарів забрали намет. У поліції поки не коментували інформацію про затриманих.

Він додав, що близько тисячі правоохоронців перекрили перехрестя біля Міністерства внутрішніх справ й почали відтісняти протестувальників. Ті, зі свого боку, запалили димові шашки, кидали в бік поліцейських піротехнічні засоби й сніг, а також використовували нецензурну лексику.

Протестувальники вимагали звільнення добровольців, зокрема колишнього командира добровольчого батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського, якого 27 листопада арештували за підозрою у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини. Також мітингувальники закликали розслідувати злочини часів Євромайдану.

​У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту на Майдані в Києві, від дій міліції потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.