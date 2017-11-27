Суд арештував екс-командира батальйону «Донбас» Виногродського

Жовтневий районний суд Маріуполя відправив під арешт одного з колишніх командирів батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського із позивним «Гал». Наступні 60 діб він проведе в слідчому ізоляторі.

Раніше цей же суд відправив під арешт його побратима з батальйону ОУН Леоніда Литвиненка. В обох випадках суд відбувався в закритому режимі.

Поліція затримала Виногродського й Литвиненка 26 листопада. Їх підозрюють у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

Також 26 листопада стало відомо, що ще одного колишнього бійця «Донбасу» Олександра Новікова із позивним «Хаммер» Жовтневий районний суд Маріуполя на Донеччині посадив під арешт на 60 діб без права внесення застави. Як повідомляється, його затримали 24 листопада в Києві за підозрою у викраденні і катуванні людини.

І Литвиненко, і Виногродський, і Новіков були активними учасниками наметового містечка біля Верховної Ради України. Рух «Визволення», що називає себе одним з організаторів акції протесту, засудив затримання своїх активістів.