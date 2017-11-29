Ляшко закликає Попова скласти мандат

Лідер фракції Радикальної партії в парламенті Олег Ляшко закликав свого колегу Ігоря Попова скласти депутатський мандат після інциденту з його сином, якого підозрюють у розбійному нападі на магазин у Києві.

«Я щиро співчуваю моєму колезі, але в ситуації, яка склалася, вважаю, що він повинен скласти депутатський мандат, який отримав за списком Радикальної партії. Переконаний, що зараз Ігорю треба не за депутатський мандат триматися, а зайнятися вихованням власного сина, щоб він більше не завдавав горя ні батькам, ні людям», – написав Ляшко у Facebook.

Він додав, що чекає від Попова «мужності прийняти не просте, але політично відповідальне рішення перед своєю сім’єю, командою і суспільством».

28 листопада прокуратура повідомила двом підліткам, зокрема і синові депутата Попова Богданові, про підозру в «розбої» через напад на магазин в Оболонському районі Києва. Діти намагалися вкрасти гроші з каси, погрожуючи предметом, схожим на пістолет. 29 листопада суд обрав обом хлопцям запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Ігор Попов висловив жаль з приводу інциденту і через те, що мало часу приділяв вихованню сина. Він пообіцяв «провести виховну роботу».