Петренко: Трубу призначили законно, перепон для запуску роботи ДБР немає

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що призначення на посаду голови Державного бюро розслідувань Романа Труби відбулося, згідно з чинним законодавством, немає жодних перепон на шляху запуску роботи новоствореного органу. Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Хочу розвіяти черговий міф про те, що була якась проблема з призначенням керівника ДБР, ми вчора з цього приводу дали офіційну заяву Міністерства юстиції. Призначення відбулося у чіткій відповідності до чинного законодавства у зв’язку з тим, що Роман Труба перед цим не був певний час на державній службі. Згідно з чинним законом «Про очищення влади», після призначення орган який призначає, – Адміністрація президента, проводить формальності, пов’язані з перевіркою, зараз цей процес відбувається», – сказав Петренко.

Він наголосив, що процес запуску нового органу буде продовжуватися.

«Можу чітко заявити, що і керівництво ДБР, і процес його запуску не мають ніяких перепон. Буквально на найближчому засіданні український уряд буде приймати низку рішень, пов’язаних з запуском дуже важливого правоохоронного органу», – додав міністр.

Напередодні директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції Анастасія Задорожна заявила, що Мін’юст звернувся до Адміністрації президента про проведення люстраційної перевірки щодо новопризначеного директора ДБР Романа Труби, оскільки він таку перевірку не проходив.

Конкурсна комісія з проведення конкурсу з обрання директора ДБР рекомендувала призначити головою бюро Романа Трубу 16 листопада 2017 року. 22 листопада президент України Петро Порошенко призначив Трубу директором ДБР.

Згідно із законом про ДБР, новий правоохоронний орган розслідуватиме злочини, що були скоєні правоохоронцями, суддями та високопосадовцями – за винятком справ, підслідних Національному антикорупційному бюро.