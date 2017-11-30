Мін’юст і ГПУ не відповіли на запит про результати екстрадиційної перевірки щодо Саакашвілі

Міністерство юстиції і Генеральна прокуратура України не дали відповіді на запит Радіо Свобода про результати екстрадиційної перевірки щодо колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі.

30 листопада Радіо Свобода отримало відповідь від Мін’юсту на свій запит від 11 жовтня, в якій міністерство повідомило, що станом на сьогоднішній день не отримало документів про результати екстрадиційної перевірки від органів прокуратури. «Водночас ми хочемо наголосити, що Міхеїл Саакашвілі постійно подає позови до українських судів з метою отримання статусу біженця. Щойно завершиться екстрадиційна перевірка, ми зможемо продовжити процес розгляду запиту про екстрадицію, розглянути ці висновки та на їх основі перейти до наступних етапів екстрадиційної процедури», – заявляють у Мін’юсті.

При цьому Генеральна прокуратура України у відповідь на запит Радіо Свобода 2 жовтня 2017 року повідомила, що перевірку має здійснювати Мін’юст, оскільки кримінальні справи, порушені проти Саакашвілі в Грузії, перебувають на розгляді в Тбіліському міському суді.

«До Генеральної прокуратури України 7 вересня 2017 року у копії надійшло клопотання компетентних органів Грузії про розшук, взяття під варту і видачу Саакашвілі М.Н. для притягнення до кримінальної відповідальності. Головна прокуратура Міністерства юстиції Грузії листом від 5 вересня 2017 року повідомила українській стороні про те, що кримінальні справи стосовно зазначеної особи перебувають на розгляді Тбіліського міського суду. Враховуючи вимоги чинного законодавства і міжнародних договорів, якими врегульовано відносини між Україною і Грузією у сфері екстрадиції, вказані клопотання та лист 12 вересня 2017 року направлено за належністю до Міністерства юстиції України», – заявили у ГПУ.

У прокуратурі наголосили, що цього року екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати видачі Саакашвілі Грузії, не проводилася і не проводиться.

У ГПУ додали, що проводили таку перевірку раніше – за запитами влади Грузії від листопада 2014 року і лютого 2015-го. «За результатами проведеної екстрадиційної перевірки 31 березня 2015 року Генпрокуратура України ухвалила рішення про відмову у видачі (екстрадиції) Саакашвілі М.Н. до Грузії», – заявили у ГПУ 2 жовтня.

У жовтні Державна міграційна служба України заявляла, що є підстави для видворення з України колишнього президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. У відомстві заявляли, що Саакашвілі ігнорує питання врегулювання свого правового статусу.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що ДМС відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця і наразі відсутні «будь-які спеціальні обставини», які могли б унеможливити депортацію або екстрадицію Саакашвілі. Інформації про те, на якій стадії перебуває екстрадиційна перевірка щодо Саакашвілі, видачі якого вимагає Грузія, Луценко не уточнив.

Після цього Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Державна міграційна служба України не відповіла на його запит про захист і не надавала йому ніяких документів, які б оскаржували його право перебувати в Україні.

Саакашвілі 10 вересня потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю. У липні Міхеїл Саакашвілі указом президента України втратив українське громадянство. Чинність його закордонного паспорта громадянина України після втрати громадянства скасована.

Генпрокурор Юрій Луценко 16 вересня заявив, що Міхеїл Саакашвілі не буде заарештований і екстрадований за порушення порядку під час перетину кордону України, «поки він має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав». За словами Саакашвілі, його адвокат подав заяву у міграційну службу України з проханням про захист.

Проти Саакашвілі порушена низка кримінальних справ у його рідній Грузії, яка вже тривалий час домагається від України його видачі.

Наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства.