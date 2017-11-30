Суд у Росії відновив справу 78-річного активіста Володимира Іонова

Суд у Москві відновив провадження у справі 78-річного опозиційного активіста Володимира Іонова, проти якого вперше в Росії відкрили справу про неодноразове порушення правил проведення мітингів. Про це 30 листопада повідомила адвокат міжнародної правозахисної групи «Агора» Ольга Дінзе.

Сам Іонов отримав політичний притулок в Україні. Російські правоохоронні органи оголосили його в розшук.

Справу проти активіста порушили в січні 2015 року, після того, як його чотири рази затримали при проведенні одиночних пікетів. 8 грудня 2015 року суд мав оголосити вердикт. За день до цього був винесений перший вирок за статтею «неодноразове порушення правил проведення публічного заходу». Активіст Ільдар Дадін тоді отримав три роки колонії загального режиму.

Вирок Дадіну був скасований за вказівкою Конституційного суду Росії. Активіст вийшов на свободу 26 лютого цього року. Верховний суд Росії визнав за ним право на реабілітацію.