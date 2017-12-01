Порошенко підписав закон про обов’язкову відеофіксацію обшуків

Президент України Петро Порошенко схвалив обов’язкову відеофіксацію всіх обшуків, які проводять правоохоронці.

Порошенко зазначив, що цей закон прозвали «про заборону маски-шоу», і підписав документ під час зустрічі з бізнесом.

Верховна Рада 16 листопада схвалила за основу і в цілому законопроект щодо відеофіксації обшуків. Документ спрямований на захист суб’єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження.

Закон передбачає право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку, але таке відео не можна оприлюднювати без письмового дозволу слідчого або прокурора. Документ забороняє вилучати електронні інформаційні системи та зобов’язує сторону обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм в частині застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів. Такі норми набирають чинності з 1 січня 2019 року.