Убитий під час спецоперації в Тбілісі підозрюється в теракті в аеропорту Стамбула – Грузія

Грузинська влада ідентифікувала одного з убитих під час нещодавньої антитерористичної операції в Тбілісі як підозрюваного в теракті в аеропорту Стамбула у червні 2016 року, повідомили в Службі державної безпеки Грузії.

За словами правоохоронців, убитого звали Ахмед Чатаєв. Турецька влада називала його можливим організатором вибухів в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі, унаслідок чого загинули 45 людей. Чатаєва називають чеченським екстремістом, що відомий як один з ватажків терористичного угруповання «Ісламська держава».

20-годинна антитерористична операція в столиці Грузії Тбілісі відбувалася 21 та 22 листопада. Тоді загинув один з грузинських силовиків і троє підозрюваних у тероризмі. Грузинська влада заявила, що встановлює, як вони потрапили на територію країни.