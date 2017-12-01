У Росії відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу

У Москві відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Господарі мундіалю росіяни, які виступатимуть у групі А, відкриють турнір матчем із Саудівською Аравією. Також вони зіграють з Єгиптом та Уругваєм.

До групи В увійшли збірні Португалії, Іспанії, Марокко та Ірану, у групі С зіграють Франція, Австралія, Перу й Данія, у групі D – Аргентина, Ісландія, Хорватія та Нігерія, у групі Е – Бразилія, Швейцарія, Коста-Рика та Сербія, у групі F – Німеччина, Мексика, Швеція й Південна Корея, у групі G – Бельгія, Панама, Туніс та Англія, а в групі H – Польща, Сенегал, Колумбія та Японія.

Церемонія жеребкування відбулася у Великому Кремлівському палаці за участі президента Росії Володимира Путіна.

«Ми зробили все, щоб він (чемпіонат світу – ред.) став грандіозним спортивним святом, але головне – ще більше згуртував велику та дружну міжнародну футбольну сім’ю, для якої важливіший сам спорт, дружба та чесна боротьба – цінності, які не підвладні будь-якій поточній кон’юнктурі», – сказав Путін.

Чемпіонат світу 2018 року відбуватиметься на 12 стадіонах в 11 російських містах з 14 червня до 15 липня.