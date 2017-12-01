Україна та Угорщина планують провести зустріч до чи після висновків Венеціанської комісії – Клімкін

Україна та Угорщина мають намір провести зустріч до чи після висновків Венеціанської комісії стосовно «мовної» статті нового українського закону про освіту, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час візиту до Закарпатської області.

«Найближчим часом плануємо зустрітися разом перед чи після висновків Венеціанської комісії. Позиція угорська абсолютна зрозуміла. Вони кажуть: нам важливо зрозуміти, чи буде майбутня імплементація закону ефективною для громади. Я теж вважаю, що з такого кута треба розглядати це питання», – сказав Клімкін.

Він заявив, що існують «нюанси», які треба чітко викласти в плані імплементації закону.

«Вдалося поспілкуватися з учнями та вчителями двох гімназій. Зрозумів, що існує багато міфології навколо того, яким чином має бути реалізований новий закон про освіту. Для кожної конкретної громади побудуємо окремий план. Не можна те, що стосується угорської громади, застосовувати, наприклад, для болгарської громади», – зазначив Клімкін.

Український закон «Про освіту» набув чинності 28 вересня. Норма закону щодо мови освіти, державної, викликала критику в деяких колах в Україні і за кордоном.

Перехідні положення закону передбачають: «особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою».

Статтю 7 закону «Про освіту» (про те, що мовою освіти є державна, українська, мова), яка викликала стурбованість, надіслали на розгляд Венеціанської комісії. Висновки комісії очікуються в грудні.