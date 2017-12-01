Балух про рішення суду: маленька перемога вже є

Український активіст Володимир Балух після виходу з будівлі суду в анексованому Росією Криму, який замінив йому тримання під вартою на домашній арешт, висловив невдоволення рішенням суддів, але при цьому назвав його «маленькою перемогою», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Ну це маячня, звичайно. Ви уявіть, мати буде гній кидати, господарством управляти, а я буду в будинку сидіти. Тому що мені заборону наклали ... буду тільки в будинку перебувати. Ми, звичайно, будемо оскаржувати це все. А взагалі, перебір це (рішення суду – ред.) має. Хоча маленька перемога вже є», – сказав Балух 1 грудня після виходу з будівлі Роздольненського суду анексованого Криму.

На питання кореспондента, який стан здоров’я Балуха, той коротко відповів: «Жити будемо. Нормально все. Переживемо».

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд у Криму 1 грудня вирішив відпустити під домашній арешт українського активіста Володимира Балуха, який перебував у СІЗО.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Балухові заборонили залишати житло, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом і поштою.

Днями підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму задовольнив апеляцію захисту активіста і скасував рішення Роздольненського суду про його арешт.

У серпні 2017 року суд постановив засудити Балуха на три роки і сім місяців колонії. Однак під час розгляду апеляції вирок скасували, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ Росії затримала а Балуха рік тому, заявивши, що на горищі будинку, де він живе, виявили патрони і тротилові шашки.

Захист активіста і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.