Україні самій вирішувати, чи подавати заявку на членство у НАТО – Столтенберґ

Україна сама має визначитися, чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО і яким способом їй визначатися із курсом на євроатлантичну інтеграцію, заявив керівник НАТО Єнс Столтенберґ напередодні зустрічей у брюссельській штаб-квартирі голів зовнішньополітичних відомств держав альянсу. Політика «відкритих дверей» НАТО буде одним із пунктів порядку денного цих міністерських зустрічей.

«Україні самій вирішувати, чи ставати їй знову країною-претендентом і чи подавати їй заявку на приєднання до НАТО. Також їй вирішувати, чи проводити з цього приводу референдум, а чи визначатися якимось іншим шляхом. Це національне рішення України», – заявив голова Північноатлантичного альянсу.

Водночас, чи має далі НАТО далі розширюватися чи приймати до свого складу нових членів, вирішують не лише країни-претенденти на вступ, але й 29 держав-союзниць, пояснив Столтенберґ, додаючи, що це рішення ухвалюється консенсусом, а факт цьогорічного приєднання Чорногорії свідчить про те, що двері організації залишаються відчиненими.

Генеральний секретар НАТО зауважує, що на нинішньому етапі важливим є те, що Україна зосереджена на реформах своєї системи безпеки й оборони.

«Важливо те, що Україна наразі зосереджена на реформах. І незалежно від питання членства, реформи українських оборонних і безпекових установ, модернізація Збройних сил, все її практичне співробітництво із НАТО та її державами-союзницями є важливими. Це зміцнить Україну, зробить її витривалішою, а це в свою чергу буде значним досягненням і у сенсі членства», – заявив Єнс Столтенберґ.

Наприкінці минулого тижня президент України Петро Порошенко анонсував у «скорому досяжному майбутньому» референдуми про членство в НАТО і ЄС.

«Ми твердо тримаємо курс на євроатлантичну інтеграцію, і навіть не сумнівайтеся, що в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні пройдуть референдуми і про вступ до НАТО… і про членство в Європейському союзі», – сказав він на заході з нагоди Дня працівників прокуратури в Києві.

Порошенко висловив переконання, що результати голосувань будуть такими переконливими і позитивними, як це було під час референдуму про незалежність України.

Україна, відповідно до нині чинного її зовнішньополітичного курсу, визначає вступ до НАТО пріоритетом. Але і в Києві, і на Заході визнають, що Україна ще не готова до вступу в НАТО і не близька до того, щоб отримати запрошення до членства.