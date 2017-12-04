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04 Грудень 2017, Київ 14:21
Новини | Політика

Андрія Садового викликали в СБУ

Андрій Садовий

Міського голову Львова Андрія Садового викликають в управління Служби безпеки України у Львівській області на 4 грудня. Про це він сам повідомив під час зустрічі з громадськими активістами. За словами Садового, він буде допитаний як свідок у кримінальному провадженні за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало таке кримінальне провадження на підставі звернення голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютка щодо продемонстрованої 30 листопада на безпековому форумі у Львові мапи під назвою «Зростаючі апетити Росії». На цій карті були вказані різні території, зокрема Абхазія, Крим, Південна Осетія, а частини окупованих територій Донбасу позначалися як «народні республіки Донецька і Луганська».

4 грудня представники кількох громадських організацій прорвалися через муніципальну охорону у приміщення Львівської міськради і домоглися зустрічі з міським головою Львова. 1 грудня вони звернулися до міської, обласної та центральної влади з вимогою притягнути до відповідальності організаторів форуму за те, що вони розмістили карту на екранах під час форуму.

Активісти розкритикували організаторів форуму за цю карту
Активісти розкритикували організаторів форуму за цю карту

«На карті були показані окуповані території Грузії, Молдови, в тому числі і України, де в окупації перебуває Крим і частини Донецької та Луганської областей. Моя позиція чітка, що частини Донецької і Луганської областей перебувають в окупації, і тих терористів треба гнати активніше і швидше. Є європейські партнери. Більшість з них підтримують Україну. Якщо з аналітиків хтось, подаючи ті чи інші матеріали, використовуючи графічні позначення, які він вважає для кращого пояснення, це його право, ми не можемо вплинути. Яким чином їм на це вказати?», – пояснив групі громадських активістів Андрій Садовий під час зустрічі 4 грудня.

В офіційному зверненні безпекового форуму мовиться, що «на інфографіці були позначені штучно створені Росією анклави (Грузія: Осетія, Абхазія; Молдова: Придністров’я; Україна: Крим, «ДНР/ЛНР») з оціночними цифрами присутності військ Росії». Цю мапу було взято з сайту європейської аналітичної інституції. Однак чому організатори форуму у Львові обрали для демонстрації саме цю карту, міський голова Львова, лідер партії «Самопоміч» не сказав.

Організаторами безпекового форуму у Львові були «Інститут просвіти», Український католицький університет», «Інститут міста», Львівська міськрада. Остання надала для проведення заходу 300 тисяч гривень із міського бюджету.

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