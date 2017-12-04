Андрія Садового викликали в СБУ

Міського голову Львова Андрія Садового викликають в управління Служби безпеки України у Львівській області на 4 грудня. Про це він сам повідомив під час зустрічі з громадськими активістами. За словами Садового, він буде допитаний як свідок у кримінальному провадженні за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Управління СБУ у Львівській області зареєструвало таке кримінальне провадження на підставі звернення голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютка щодо продемонстрованої 30 листопада на безпековому форумі у Львові мапи під назвою «Зростаючі апетити Росії». На цій карті були вказані різні території, зокрема Абхазія, Крим, Південна Осетія, а частини окупованих територій Донбасу позначалися як «народні республіки Донецька і Луганська».

4 грудня представники кількох громадських організацій прорвалися через муніципальну охорону у приміщення Львівської міськради і домоглися зустрічі з міським головою Львова. 1 грудня вони звернулися до міської, обласної та центральної влади з вимогою притягнути до відповідальності організаторів форуму за те, що вони розмістили карту на екранах під час форуму.

«На карті були показані окуповані території Грузії, Молдови, в тому числі і України, де в окупації перебуває Крим і частини Донецької та Луганської областей. Моя позиція чітка, що частини Донецької і Луганської областей перебувають в окупації, і тих терористів треба гнати активніше і швидше. Є європейські партнери. Більшість з них підтримують Україну. Якщо з аналітиків хтось, подаючи ті чи інші матеріали, використовуючи графічні позначення, які він вважає для кращого пояснення, це його право, ми не можемо вплинути. Яким чином їм на це вказати?», – пояснив групі громадських активістів Андрій Садовий під час зустрічі 4 грудня.

В офіційному зверненні безпекового форуму мовиться, що «на інфографіці були позначені штучно створені Росією анклави (Грузія: Осетія, Абхазія; Молдова: Придністров’я; Україна: Крим, «ДНР/ЛНР») з оціночними цифрами присутності військ Росії». Цю мапу було взято з сайту європейської аналітичної інституції. Однак чому організатори форуму у Львові обрали для демонстрації саме цю карту, міський голова Львова, лідер партії «Самопоміч» не сказав.

Організаторами безпекового форуму у Львові були «Інститут просвіти», Український католицький університет», «Інститут міста», Львівська міськрада. Остання надала для проведення заходу 300 тисяч гривень із міського бюджету.