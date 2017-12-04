Рада одержала доопрацьований проект держбюджету-2018

Верховна Рада одержала доопрацьований проект державного бюджету на 2018 рік, свідчать дані на сайті парламенту.

Законопроект №7000 направлений на розгляд профільного комітету.

Згідно з пояснювальною запискою, оприлюдненій на сайті Верховної Ради, доходи проекту держбюджету передбачені в сумі понад 913,6 мільярда гривень, видатки – на рівні понад 988,6 мільярда гривень. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначений у сумі понад 81,8 мільярда гривень.

Кабінет міністрів схвалив доопрацьований проект державного бюджету на 2018 рік 1 грудня. Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман тоді висловив сподівання, що парламент розгляне проект 7 грудня, щоб до завершення року міністерства і відомства змогли доопрацювати всю нормативну базу.

Верховна Рада схвалила проект державного бюджету на 2018 рік в першому читанні 14 листопада.

Минулого року держбюджет-2017 депутати ухвалили вночі 21 грудня 2016 року.