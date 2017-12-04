У Кривому Розі розпочався суд через наругу над державним прапором України

У Кривому Розі 4 грудня розпочався суд над чоловіком, який поглумився над державним прапором України. Справу розглядають в Довгінцівському районному суді міста.

На лаві підсудних житель Кривого Рогу Євген Колесников. На попередні два засідання він не з’являвся, через що розгляд справи скасовували. У понеділок підсудного доправили до суду примусово.

Йому загрожує штраф в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців. Сам обвинувачений у понеділок заявив, що свою провину визнає. Наступне засідання в справі заплановане на 14 грудня.

10 вересня поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через наругу на державним прапором України, вчиненим в Довгінцівському районі міста. Провадження відкрите за статтею 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Раніше депутат Криворізької міської ради Микола Колесник повідомив, що того дня ввечері у Кривому Розі по вулиці В’ячеслава Чорновола двоє громадян напідпитку зірвали державний прапор України і поглумились над ним, розірвавши на шматки і справивши нужду. Громадян затримала і тримала до приїзду поліції керівниця ОСББ разом ще з одним мешканцем району.

Раніше в Кривому Розі в ніч на 15 та 23 січня невідомі підпалили прапори біля стіни пам’яті загиблим бійцям АТО в 95-му кварталі. В обох випадках поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «хуліганство» (за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України).

Раніше сестра одного із загиблих криворіжців-бійців АТО Іллі Гайдука Іляна Віскаліна оприлюднила відкрите звернення до СБУ, де зазначена інформація про цілу низку фактів зі схожими інцидентами, які стались у Кривому Розі впродовж двох років.

За даними зі звернення, це, зокрема, «неодноразове паплюження державної символіки в Кривому Розі», пошкодження графіті Небесної сотні в центрі міста, псування фарбою патріотичної стели, руйнування меморіалу в Тернівському районі, плюндрування могили бійця Михайла Кондратьєва, спалення могили бійця «ДУКу» Андрія Козюбчика («Ореста»), неодноразове повалення плит на могилах загиблих на Донбасі бійців, учасників АТО Іллі Гайдука та Геннадія Дощенка. Усі випадки зафіксовані поліцією, але винуватці не названі.