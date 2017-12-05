Опитування: думки росіян про долю тіла Леніна розділилися порівну

Думки росіян про те, що потрібно робити з тілом Володимира Леніна, розділилися порівну. Згідно з опитуванням російського «Левада-центру», 41% опитаних вважає, що тіло Володимира Леніна треба поховати, і рівно стільки ж (41%) пропонують залишити його в мавзолеї.

18% опитаних не змогли відповісти на запитання, що робити з тілом Леніна.

Опитування провели в кінці жовтня серед 1600 осіб із 48 російських регіонів.

На питання, що робити з похованнями державних, радянських і іноземних діячів біля Кремлівської стіни, 60% росіян виступили за те, щоб залишити їх на тому ж місці, 24% запропонували останки перепоховати, 16% вагалися з відповіддю.

Раніше з пропозиціями поховати тіло Леніна неодноразово виступали представники російської опозиції. Однією з останніх з такою заявою виступила телеведуча Ксенія Собчак, яка планує брати участь у президентських виборах у Росії у 2018 році.

Після цього за поховання Леніна висловилися лідер Чечні Кадиров і Наталія Поклонська, яку в Росії вважають «депутатом Держдуми» – вона незаконно «обрана» в окупованому українському Криму.

Водночас лідер російських комуністів Геннадій Зюганов заявив, що його прихильники готові дати відсіч «балачкам» про поховання Леніна.

Президент Росії Володимир Путін у 2016 році виступав проти поховання Леніна. Він закликав «підходити до цього питання акуратно, щоб не внести розкол у суспільство».