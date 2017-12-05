Трамп відклав заяву про перенесення посольства США в Єрусалим

Президент США Дональд Трамп 4 грудня відклав офіційну заяву щодо рішення про переміщення посольства США в Ізраїлі в Єрусалим з Тель-Авіва, повідомляє Білий дім. Оголошення буде зроблене «у найближчі дні», заявив представник Білого дому Гоґан Ґідлі.

Раніше Трамп визначив 4 грудня як граничний термін, щоб вирішити, чи підписати указ, що відкладає відмову від переведення посольства з Тель-Авіва ще на шість місяців. Цей указ підписує кожен президент США з 1995 року, щоб уникнути загострення щодо цієї проблеми, яка існує на Близькому Сході.

Високопосадовці США заявили, що Трамп, швидше за все, видасть тимчасовий указ, другий відтоді, як він вступив на посаду, щоб відкласти переміщення посольства, незважаючи на його обіцянку, зроблену під час виборчої кампанії піти на цей суперечливий крок.

Представники адміністрації США стверджують, що Трамп, швидше за все, виступить з промовою 6 грудня і визнає Єрусалим столицею Ізраїлю. Цей крок стане порушенням формованої десятиліттями політики США і може викликати гнівну реакцію серед палестинців. «Президент чітко дав зрозуміти самого початку: питання не в тому, чи відбудеться це, а в тому, коли це станеться», – сказав Ґідлі.

Палестинці хочуть, щоб Східний Єрусалим був столицею їхньої майбутньої держави. Більшість країн не визнають претензії Ізраїлю на весь Єрусалим, в якому розташовані святі місця, визнані важливими для євреїв, мусульман і християн.