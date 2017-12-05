У Києві обстріляли автомобіль футболіста – поліція

У Києві обстріляли автомобіль футболіста, повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці розповіли, що о 7:00 до чергової частини Дарницького управління поліції зателефонував охоронець підземного паркінгу та заявив, що двоє невідомих обстріляли позашляховик футболіста. За інформацією поліції, вони залишили місце події автомобілем.

Правоохоронці повідомили, що після огляду обстріляної машини вилучили гільзи та направили їх на експертизу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про «хуліганство».

У поліції не повідомили імені футболіста.

У жовтні в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що за дев'ять місяців 2017 року Національна поліція вилучила з незаконного обігу понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї.