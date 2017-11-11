На Дніпропетровщині авто з поліцейськими обстріляли з РПГ

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині невідомі обстріляли автомобіль, де перебували двоє поліцейських, внаслідок чого виникла пожежа, повідомляє обласне управління Нацполіції.

За даними, розміщеними на сайті відомства, інцидент трапився у п’ятницю ввечері. Попередньо встановлено, що стріляли з ручного гранатомета (РПГ-18) – поліцейські вилучили на місці осколки реактивної гранати.

«Встановлено, що вчора ввечері у місті Жовті Води двоє поліцейських, 1979 та 1980 років народження, сідали в особистий автомобіль ВАЗ та почули хлопок. В машині одразу виникло загоряння, яке правоохоронці самостійно ліквідували. Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження у вигляді різаної рани ноги. Транспортний засіб згорів наполовину», – йдеться у повідомленні.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу. Наразі, як зазначають на сайті відомства, триває встановлення особи зловмисників.