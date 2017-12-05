Рада хоче заслухати генпрокурора, голів СБУ, САП і НАБУ 5 грудня

Народні депутати України на засіданні Верховної Ради 5 грудня хочуть заслухати керівників Генеральної прокуратури, Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідне рішення підтримали 217 народних депутатів за 150 мінімально необхідних голосів для затвердження такого рішення.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій поінформував, що силовиків планують заслухати 5 грудня о 16:00 на вечірньому засіданні. Він також зазначив, що першим виступить Луценко.

Заступник голови парламентської фракції БПП Сергій Березенко заявив, що представники силових структур і генпрокурор доповідатимуть депутатам про ситуацію навколо лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі, а також щодо подій, пов’язаних із діяльністю НАБУ і САП.

Генпрокурор 5 грудня на прес-конференції заявив, що керівники НАБУ і САП Артем Ситник і Назар Холодницький перебувають на форумі з повернення активів у Вашингтоні (США).

Туди запрошували і Луценка, але, за його словами, він не зміг поїхати через важливі справи в Україні. Сьогодні генпрокурор виступив із обвинуваченнями на адресу лідера «Руху нових сил», екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі, заявивши, що той отримував гроші від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується від правоохоронців.

Самого Саакашвілі ГПУ спільно з СБУ намагалися затримати, але авто із ним заблокували прихильники екс-президента Грузії, яким через кілька годин вдалося виламати двері машини і звільнити Саакашвілі.