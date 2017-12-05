В ООН закликали Азербайджан скасувати заборону на виїзд журналістці Ісмаїловій

Експерти Організації Об’єднаних Націй з прав людини Девід Кей та Майкл Форст закликають Азербайджан скасувати заборону на виїзд за кордон журналістці-розслідувачці, авторці «Радіо Свобода» Хадіджі Ісмаїловій.

«Заходи проти Ісмаїлової з боку влади виходять далеко за межі законності. Це шкідливо як у її конкретному випадку, а також для існування незалежної журналістики в країні», – йдеться в заяві експертів.

Ісмаїлова була запрошена до шведського Стокгольму 1 грудня виступити на семінарі та для вручення нагороди «За правильний спосіб життя» (The Right Livelihood Award) за свої розслідування, однак не змогла взяти участь у заході у зв'язку із забороною на п'ять років на виїзд за кордон, яку на неї поклали в 2016 році.

«Відважна робота Хадіджі Ісмаїлової як журналіста-розслідувача заслуговує на нагороду «За правильний спосіб життя», яку вона не може отримати, оскільки та сама робота стала причиною заборонити їй поїздки», – сказала Кей і Форст.

Вони вважають, що заборона обмежує право журналістки на свободу вираження поглядів, оскільки вона спрямована на те, щоб не дозволяти їй виїжджати за кордон і говорити про проблеми прав людини.

Ісмаїлова, яка без успіху оскаржувала заборону на поїздки в суді, також була запрошена на захід Інституту випускників у швейцарській Женеві 6 грудня.

Ісмаїлова відома своїми журналістськими розслідуваннями, зокрема бізнесових оборудок родини президента Азербайджану Ільгама Алієва. Вона стала першою азербайджанською журналісткою, яка стала лауреаткою нагороди «За правильний спосіб життя» (The Right Livelihood Award), яку ще називають «альтернативною Нобелівською премією».

Журі премії, яку вручали 26 вересня в Стокгольмі, заявило, що Ісмаїлову нагороджують за «мужність і наполегливість у викритті корупції на найвищому рівні влади».

У 2015 році Ісмаїлову ув’язнили на 7,5 року за звинуваченням у розтраті й ухиленні від сплати податків. У травні 2016 року Верховний суд Азербайджану змінив їй покарання на умовне ув'язнення.