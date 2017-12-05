ЗМІ: спецпрокурор США просить Deutsche Bank надати дані про рахунки Трампа

Спеціальний прокурор Роберт Мюллер просить німецький Deutsche Bank надати інформацію про рахунки президента США Дональда Трампа та його сім’ї, повідомляють західні ЗМІ.

Агентство Reuters, посилаючись на кілька джерел, знайомих із ситуацією, пише, що Мюллер кілька тижнів тому попросив найбільший банк Німеччини надати інформацію про певні грошові та кредитні операції Трампа. Про звернення спецпрокурора також повідомляла німецька газета Handelsblatt.

У Deutsche Bank, який раніше відхилив кілька подібних вимог, посилаючись на законодавство про конфіденційність, заявили, що не будуть надавати коментарі стосовно своїх клієнтів.

Роберт Мюллер розслідує можливе втручання Росії у вибори президента в США.

У цій справі чотирьом особам пред'явили звинувачення, у тому числі колишньому раднику з питань національної безпеки Трампа Майклу Флінну та колишньому голові його президентської кампанії Полу Манафорту.

У січні розвідувальні служби США оприлюднили дані, згідно з якими російський уряд проводив узгоджену кампанію зі впливу на вибори 2016 року в США на користь Трампа.

Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайт Демократичної партії і передвиборну команду кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів.

Росія, а також сам Трамп неодноразово відкидали ці звинувачення.